Блинкен: Любое пересечение армией РФ границы Украины вызовет жесткие санкции против России

Любое пересечение российскими военными украинской границы повлечет за собой жесткий скоординированный ответ США, их союзников и партнеров. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

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Блинкен отвечал на вопрос по мотивам вчерашнего высказывания президента США Джо Байдена, которое вызвало недопонимание. Байден сказал, что Россия понесет ответственность, если вторгнется в Украину, но это будет зависеть от того, будет ли это локальная операция или что-то еще. Это прозвучало, как если бы США "разрешили" России "небольшое вторжение" в Украину. В Белом доме уже дали соответствующие разъяснения.

"Мы очень четко даем понять: любое пересечение российскими военными украинской границы и осуществление новых актов агрессии против Украины повлечет за собой быстрый, жесткий, единый ответ со стороны США, наших союзников и партнеров", – сказал Блинкен.

Он напомнил о множестве соответствующих заявлений G7, НАТО, Евросоюза.

"Мы также на основе своего опыта знаем, что Россия имеет в своем арсенале инструменты, подразумевающие не только прямые военные действия – это дестабилизация, гибридные атаки и другие", – отметил госсекретарь США.

Он пояснил, что США, их союзники и партнеры обсудили все возможные сценарии, которые может попытаться реализовать Россия для возобновления той или иной формы агрессии против Украины, дестабилизации или других действий.

"И мы все вместе проработали каждый из этих сценариев, чтобы быть определить на каждый из них эффективный скоординированный ответ", – пояснил Блинкен.

Глава Минобороны Резников полагает, что важно ввести санкции против России до начала нового вторжения.

Британия с середины января 2022 года передает Украине тысячи гранатометов: в Борисполе ежедневно разгружают самолеты.

В ночь на 20 января США разрешили странам Балтии передать американское оружие Украине.

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Наталия Медведева

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