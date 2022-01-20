Резников: Важно ввести санкции против России до вторжения, так мы можем сдержать ее

Введение санкций против России до ее возможного нового вторжения в Украину может сдержать Кремль. Об этом заявил в программе BBC Hard Talk министр обороны Алексей Резников.

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Он отметил, что США, Великобритания и европейские партнеры могут делать больше для обороны Украины.

"Например, в экономической сфере санкции могут быть введены до вторжения, не после. Это очень важный шаг – сделать это до, а не после. И мы можем остановить их и сдержать", – сказал Резников.

Он также сказал, что у Запада есть множество вариантов ответа России. Например, финансовые агентства США и Европы могут показать, что могут легко заморозить активы российских олигархов из ближнего окружения президента России Владимира Путина.

Ранее на этой неделе о необходимости превентивных санкциях заявил президент Владимир Зеленский в беседе с сенаторами США.

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Марк Сировой

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