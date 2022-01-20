Резников: Важно ввести санкции против России до вторжения, так мы можем сдержать ее
Введение санкций против России до ее возможного нового вторжения в Украину может сдержать Кремль. Об этом заявил в программе BBC Hard Talk министр обороны Алексей Резников.
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Он отметил, что США, Великобритания и европейские партнеры могут делать больше для обороны Украины.
"Например, в экономической сфере санкции могут быть введены до вторжения, не после. Это очень важный шаг – сделать это до, а не после. И мы можем остановить их и сдержать", – сказал Резников.
Он также сказал, что у Запада есть множество вариантов ответа России. Например, финансовые агентства США и Европы могут показать, что могут легко заморозить активы российских олигархов из ближнего окружения президента России Владимира Путина.
Ранее на этой неделе о необходимости превентивных санкциях заявил президент Владимир Зеленский в беседе с сенаторами США.
- На прошлой неделе на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- 19 января президент США Джо Байден пригрозил России невиданными санкциями в случае нового вторжения в Украину. В частности, он заявил, что российские банки не смогут делать операции с долларом.
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