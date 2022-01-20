В случае вторжения в Украину Россия не сможет проводить операции с долларом – Байден

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам года в должности заявил, что в случае вторжения России в Украину российские банки не смогут проводить операции с долларом.

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Россия понесет ответственность, если вторгнется в Украину, но это будет зависеть от того, будет ли это локальная операция или что-то еще.

"Он (президент РФ Владимир Путин, – ред.) никогда не видел санкций, подобных тем, которые мы готовим", – сказал Байден, добавив, что, в случае вторжения в Украину, это будет "катастрофа" для России.

При этом президент США высказал уверенность, что Путин не хочет войны. По его мнению, Россия и НАТО могут "прийти к чему-то" по вопросу неразмещения стратегических вооружений в Украине.

Байден также заявил, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время невысока из-за того, что не все требования выполнены. Вместе с тем, по его словам, США не намерены сокращать свое военное присутствие в Европе.

15 декабря 2021 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала "беспрецедентные меры" с "серьезными последствиями" для России в случае эскалации ее агрессии против Украины.

16 декабря Европарламент принял резолюцию об осуждении наращивания российских войск у границ Украины и о возможных новых санкциях против РФ в случае дальнейшей агрессии. Россию могут отключить от Swift в случае вторжения в Украину.

17 января немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщило, что Европа и США больше не рассматривают идею отключить Россию от Swift в случае новой агрессии против Украины. Вместо этого готовятся адресные экономические санкции против крупнейших российских банков. В США заявили, что "никакие варианты не исключаются".

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Вадим Ребрина

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