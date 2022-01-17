США и ЕС больше не собираются отключать Россию от Swift – Handelsblatt
Европа и США больше не рассматривают идею отключить Россию от Swift в случае новой агрессии против Украины. Вместо этого готовятся адресные экономические санкции против крупнейших российских банков. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.
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Отключение России от системы Swift может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе, пишет издание.
По данным его источников, переговоры между европейцами и США сейчас сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы иметь возможность оплачивать импорт газа и нефти из России.
- 15 декабря президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала "беспрецедентные меры" с "серьезными последствиями" для России в случае эскалации ее агрессии против Украины.
- 16 декабря Европарламент принял резолюцию об осуждении наращивания российских войск у границ Украины и о возможных новых санкциях против РФ в случае дальнейшей агрессии. Россию могут отключить от Swift в случае вторжения в Украину.
- Сегодня депутат немецкого парламента Фридрих Мерц, который в скором времени станет председателем немецкого Христианско-демократического союза, заявил, что отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах Swift нанесет вред не только российской экономике.
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