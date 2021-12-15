Новости | Евросоюз пригрозил России "беспрецедентными мерами" в случае нового вторжения в Украину
15.12.2021, 11:22
Урсула фон дер Ляйен (фото – Olivier Hoslet/EPA)
Эскалация военной агрессии России против Украины может привести к ужесточению и расширению существующих санкций Евросоюза. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Она пообещала "беспрецедентные меры" с "серьезными последствиями" для России.
Глава Еврокомиссии напомнила, что в ЕС "решительно стоят на стороне Украины".
- 7 декабря 2021 года состоялись переговоры российского президента Путина с американским лидером Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Перед встречей Путин требовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, однако Байден отказался давать какие-либо гарантии и предупредил визави о жестких издержках, которые понесет РФ, если снова решит вторгнуться в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
- Вместе с тем Байден заявил, что сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России, чтобы "обсудить обеспокоенность России по поводу НАТО в целом", а также вопрос "снижения накаленности на восточном фронте".
- Команда президента Зеленского призывает США уже сейчас вводить дополнительные санкции против России, а не ждать возможного нового вторжения РФ в Украину.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев • ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)Разместить вакансию
Киев • ЛІГА.net
Последние новости
Комментарии