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Новости | Евросоюз пригрозил России "беспрецедентными мерами" в случае нового вторжения в Украину

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 11:22
Евросоюз пригрозил России
Урсула фон дер Ляйен (фото – Olivier Hoslet/EPA)

Эскалация военной агрессии России против Украины может привести к ужесточению и расширению существующих санкций Евросоюза. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Она пообещала "беспрецедентные меры" с "серьезными последствиями" для России.

Глава Еврокомиссии напомнила, что в ЕС "решительно стоят на стороне Украины".

Евросоюз пригрозил России "беспрецедентными мерами" в случае нового вторжения в Украину
Александр Матвиенко
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агрессия России геополитика евросоюз урсула фон дер ляйен вторжение союзники сдерживание
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