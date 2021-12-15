Евросоюз пригрозил России "беспрецедентными мерами" в случае нового вторжения в Украину

Эскалация военной агрессии России против Украины может привести к ужесточению и расширению существующих санкций Евросоюза. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она пообещала "беспрецедентные меры" с "серьезными последствиями" для России.

Глава Еврокомиссии напомнила, что в ЕС "решительно стоят на стороне Украины".

Александр Матвиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.