Во время двухчасовых переговоров с российским президентом Владимиром Путиным президент США Джо Байден ясно дал понять, что США и их союзники ответят решительными экономическими санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу наращивания Россией сил вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", – сказано в сообщении.

Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Два президента поручили своим командам принять соответствующие меры. США будут делать это в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами.

Президенты также обсудили вопросы стратегической стабильности, хакерских атак, а также совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран.

Вадим Ребрина

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