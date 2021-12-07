Новости | Байден ясно дал понять Путину о последствиях агрессии против Украины — Белый дом
Во время двухчасовых переговоров с российским президентом Владимиром Путиным президент США Джо Байден ясно дал понять, что США и их союзники ответят решительными экономическими санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
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"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу наращивания Россией сил вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", – сказано в сообщении.
Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Два президента поручили своим командам принять соответствующие меры. США будут делать это в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами.
Президенты также обсудили вопросы стратегической стабильности, хакерских атак, а также совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран.
- Сегодня прошли переговоры американского президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Саммит прошел на фоне беспрецедентной за последние годы эскалации у границ Украины: Россия стянула войска, антиукраинская риторика в заявлениях ее чиновников и в СМИ РФ снова на пике. Официальный Киев и Запад говорят о риске нового вторжения. Москва все отрицает.
- Вчера и сегодня ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Байден рассматривает возможность применения против России таких санкций, угроза введения которых может удержать Путина от вторжения в Украину. Речь шла о возможном ограничении обмена российской валюты и отключении РФ от международной платежной системы SWIFT.
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