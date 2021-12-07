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Новости | Байден ясно дал понять Путину о последствиях агрессии против Украины — Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 20:25
Байден ясно дал понять Путину о последствиях агрессии против Украины — Белый дом - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Во время двухчасовых переговоров с российским президентом Владимиром Путиным президент США Джо Байден ясно дал понять, что США и их союзники ответят решительными экономическими санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу наращивания Россией сил вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", – сказано в сообщении.

Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Два президента поручили своим командам принять соответствующие меры. США будут делать это в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами.

Президенты также обсудили вопросы стратегической стабильности, хакерских атак, а также совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран.

Вадим Ребрина
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санкции владимир путин переговоры джо байден
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