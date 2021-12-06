В том случае, если России не прислушается к призывам перестать пугать Украину стягиванием войск к границе, и атакует, США применят против нее "вещи, от которых они воздерживались в прошлом". Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен шведскому телеканалу SVT.

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По его словам, беседа с коллегой из МИД РФ Сергеем Лавровым накануне была "очень прямой и серьезной, без полемики" – о войсках у границ Украины и том, что пропагандистская кампания против нее в соцсетях за последний месяц "усилилась примерно в 10 раз".

"Это не что-то новое: мы уже видели такое в 2014-м, и просто не можем рисковать и допустить, чтобы это снова произошло. Последствия будут ужасными. Это не отвечает ничьим интересам", – подчеркнул госсекретарь США.

Во время беседы он сказал представителю страны-оккупанта, что в США "очень обеспокоены, что Россия ставит себя в положение, позволяющее ей совершить новую агрессию против Украины". Блинкен предостерег Лаврова, что если РФ снова вторгнется, для агрессора это обернется "серьезными последствиями".

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"Например, экономические меры, которые оказали бы очень большое влияние, а также вещи, от которых мы воздерживались в прошлом, когда у нас были глубокие разногласия с Россией", – без подробностей описал госсекретарь арсенал влияния США на такой случай.

Когда его спросили, будут ли для России последствия "военного характера" от вмешательства США в случае ее нового нападения на Украину, Блинкен прямо не ответил, но напомнил, что Вашингтон "сохраняют приверженность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

"Важно, чтобы у Украины была возможность защитить себя. Сам альянс НАТО – оборонительный. Если обороноспособность НАТО нужно усилить в результате российской агрессии, мы это сделаем", – отметил глава Госдепартамента.

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Он выразил надежду, что Россия примет решение о разрядке, отведет войска и включится в дипломатическую работу по разногласиям.

Потому что, говорит Блинкен, "если позволить одним странам силой менять границы соседних демократий, и это останется без внимания, другие могут решить, что можно поступать так же. Если каким-то странам позволить диктовать их демократическим соседям свою политику, с кем объединяться, и мы ничего не предпримем против этого, это также станет мощным сигналом. Плохим сигналом для других стран, которые могут захотеть сделать то же".

Госсекретарь добавил, что "речь идет об Украине, но это выходит за пределы вопроса об Украине". Он также заверил ранее, что Альянс готов направить дополнительные войска на свой восточный фланг.

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Евгений Пилипенко

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