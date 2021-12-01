"Мы хотим мира". Глава МИД Британии на танке передала послание Кремлю об Украине

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс перед встречей глав МИД стран НАТО в Риге проехалась на танке и предостерегла Россию от совершения "стратегической ошибки" – нового вторжения в Украину. Такой шаг страны-оккупанта вызовет экономические и дипломатические реакции Альянса, пишет внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства.

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В тексте говорится, что недавние заявления России, где она обвиняет НАТО в "попытках спровоцировать конфликт", для Альянса не в новинку, ведь Москва и ранее использовала эту тактику, чтобы оправдать захват Крыма, "и продолжает занимать эту позицию, пытаясь создать ложный предлог".

"НАТО – это союз, созданный на основе принципа защиты, а не провокации. Любое предположение, что НАТО провоцирует русских, явно неверно", – заявила Трасс.

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Глава МИД Британии "подчеркнет, что вторжение в Украину было бы стратегической ошибкой, и Великобритания будет использовать все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические и экономические рычаги, чтобы избежать этого", – пишут в Форин-офисе.

В Лондоне говорят, что Трасс "побудит страны поддержать оборону Украины", и что Британия "помогает Украине укрепить свой военный потенциал".

"Мы хотим мира, в котором свобода и демократия не просто выживают, а процветают. С этой целью мы вместе с нашими собратьями-демократами выступим против злонамеренной деятельности России. Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах, чтобы обеспечить их безопасность и повысить их экономическую устойчивость", – подчеркнули в ведомстве.

Там призвали союзников по НАТО препятствовать запуску российского газопровода Северный поток-2. В Лондоне считают, что это вовлечет Европу в критическую зависимость от Кремля.

Одновременно с публикацией пресс-релиза глава МИД страны проехалась на танке Challenger 2 в Эстонии, где размещено более 800 британских солдат.

Как пишет The Guardian, Трасс, возможно, намекала геополитическому противнику на параллель с "Железной леди" Маргарет Тэтчер, которая в 1986 году также проехалась на танке, будучи главой правительства Британии.

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Евгений Пилипенко

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