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Джонсон: Россия совершит трагическую ошибку, если пойдет на военную авантюру в Украине

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 06:53
Джонсон: Россия совершит трагическую ошибку, если пойдет на военную авантюру в Украине - Фото
Борис Джонсон (скриншот видео parliamentlive.tv)

Россия совершит трагическую ошибку, если рассчитывает на военную авантюру в Украине или Польше. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в координационном комитете Палаты общин британского парламента.

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Один из депутатов спросил, какую военную помощь Великобритания готова предоставить Украине и Польше, чтобы показать России серьезность своих намерений.

Джонсон ответил, что две ситуации очень разные, ведь у Польши есть гарантии безопасности в рамках НАТО и пятой статьи Североатлантического договора.

"Украина, к сожалению, по историческим причинам не имеет таких же гарантий от НАТО, у нее нет даже плана действий по членству в Альянсе", – отметил британский премьер.

По словам Джонсона, Великобритания должна сделать так, чтобы все поняли цену просчетов на границах Украины или Польши.

"Кремль совершит трагическую, трагическую ошибку, если считает, что может чего-то достичь военной авантюрой", – сказал премьер Великобритании.

Читайте также: Джонсон предупредил Европу: Предстоит выбор – газ из России или защита Украины и мира

Марк Сировой
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граница владимир путин кремль Борис Джонсон вторжение войска россии
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