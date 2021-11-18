Джонсон: Россия совершит трагическую ошибку, если пойдет на военную авантюру в Украине
Россия совершит трагическую ошибку, если рассчитывает на военную авантюру в Украине или Польше. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в координационном комитете Палаты общин британского парламента.
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Один из депутатов спросил, какую военную помощь Великобритания готова предоставить Украине и Польше, чтобы показать России серьезность своих намерений.
Джонсон ответил, что две ситуации очень разные, ведь у Польши есть гарантии безопасности в рамках НАТО и пятой статьи Североатлантического договора.
"Украина, к сожалению, по историческим причинам не имеет таких же гарантий от НАТО, у нее нет даже плана действий по членству в Альянсе", – отметил британский премьер.
По словам Джонсона, Великобритания должна сделать так, чтобы все поняли цену просчетов на границах Украины или Польши.
"Кремль совершит трагическую, трагическую ошибку, если считает, что может чего-то достичь военной авантюрой", – сказал премьер Великобритании.
- С конца октября ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что РФ ищет возможность продвинуться вглубь Украины.
- По данным таблоида Mirror, Великобритания готова высадить 600 солдат для защиты Украины от России. Командующий ВС Британии заявил 14 ноября 2021-го, что войска страны должны быть готовы к войне с Россией.
- 16 ноября в Украину без предварительного анонса приехал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. С ним встретился президент Владимир Зеленский и заявил, что Великобритания даст 1,7 млрд фунтов стерлингов кредита на развитие украинского флота. В совместном заявлении Уоллеса с министром обороны Алексее Резниковым говорилось, что Украина и Британия не намерены подрывать РФ, но обеспокоены ее активностью возле украинских границ.
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