Зеленский: Великобритания дает Украине кредит в 1,7 млрд фунтов на развитие флота

Украина и Великобритания подписали соглашение о кредите для поддержки украинского флота на 1,7 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает Офис президента по итогам встречи Владимира Зеленского с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

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Во время встречи с Уоллесом Зеленский приветствовал подписание украинско-британского двустороннего рамочного соглашения об официальной кредитной поддержке развития возможностей украинского флота на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов.

"Великобритания стала нашим ключевым партнером по вопросу развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты в сфере безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы", – подчеркнул президент.

Как отмечается, Зеленский проинформировал британского министра о вызовах, возникающих перед Украиной в районе Черного и Азовского морей.

Собеседники обсудили международные шаги, необходимые для восстановления безопасного режима судоходства в регионе.

21 июня Украина и Великобритания подписали меморандум о морском партнерстве, который предусматривает совместное проектирование и постройку военных кораблей в двух странах, реконструкцию судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

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Наталия Медведева

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