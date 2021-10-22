Британия может продать Украине ракеты: в РФ возмутились и жалуются на "военные авантюры"

В России отреагировали на информацию The Times о том, что Украина ведет с Великобританией переговоры о покупке ракет для кораблей и самолетов. Посольство РФ призвало Лондон не поставлять оружие Украине, оперируя стандартными тезисами роспропаганды о "гражданской войне" и "госперевороте".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как передает пропагандистский ресурс ТАСС, российское посольство обратило внимание на публикацию The Times о переговорах Украины и Великобритании по оружию для Украины, призвав Лондон не делать этого, "а вместо этого побуждать Киев к реализации минских соглашений".

Российский дипломат заявил о "гражданской войне" в Украине, которая якобы стала следствием "госпереворота при активной поддержке западных стран". Также в посольстве РФ традиционно обвинили Украину в якобы невыполнении минских соглашений, а укрепление обороноспособности государства назвали "военными авантюрами", которые могут привести к "страданиям мирных жителей".

"Лондону следовало бы не поощрять Киев на новые военные авантюры, а заняться разъяснительной работой с украинскими властями, побуждая их к выполнению минских соглашений. Но это, судя по всему, мало интересует Великобританию", – возмутился дипломат.

Также он пожаловался, что международное сообщество проигнорировало призывы России ввести эмбарго на поставки вооружения в Украину, но все еще надеется на "здравый смысл" стран Запада.

По данным The Times, Украина ведет с Великобританией переговоры о покупке ракет для кораблей и самолетов на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для эскалации агрессии. Планируется, что Великобритания предоставит Украине ракеты для кораблей и самолетов. По данным издания, переговоры ведутся на фоне опасений Украины, что РФ может усилить агрессию и захватить новые территории после запуска российско-немецкого газопровода Северный поток-2.

Читайте также: Северный поток-2 – угроза для Украины. Почему Байден одобрил достройку трубы Путина?

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.