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Украина ведет переговоры с Британией о покупке ракет для кораблей и самолетов – The Times

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 07:32
Украина ведет переговоры с Британией о покупке ракет для кораблей и самолетов – The Times - Фото
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Украина ведет с Великобританией переговоры о покупке ракет для кораблей и самолетов на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для эскалации агрессии. Об этом сообщает The Times со ссылкой на свои источники.

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По данным издания, планируется, что Великобритания предоставит для украинских патрульных катеров ракеты класса "земля-земля", разработанные компанией MBDA UK, крупнейшим производителем ракет в Европе. Эти ракеты могут поражать "рой" целей одновременно и использоваться против целей как на море, так и на суше.

Две страны также обсуждают ракеты класса "воздух-земля" Brimstone для украинских самолетов, пишут в издании. Считается, что они будут стоить по 100 000 фунтов стерлингов за каждую. Эти ракеты могут поражать небольшие быстродвижущиеся цели и применялись на британских истребителях RAF против террористической организации Исламское государство.

По данным издания, переговоры ведутся на фоне опасений Украины, что РФ может усилить агрессию и захватить новые территории после запуска российско-немецкого газопровода Северный поток-2.

По словам неназванного украинского дипломата, есть опасения, что Россия планирует зимнюю военную операцию, которая может привести к эскалации напряженности на Донбассе и может иметь непредсказуемы последствия для безопасности всей Европы.

Читайте также: Северный поток-2 – угроза для Украины. Почему Байден одобрил достройку трубы Путина?

Марк Сировой
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Великобритания вмс северный поток-2 ракеты Brimstone MBDA UK корабли самолеты
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