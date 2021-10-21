Украина ведет переговоры с Британией о покупке ракет для кораблей и самолетов – The Times
Украина ведет с Великобританией переговоры о покупке ракет для кораблей и самолетов на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для эскалации агрессии. Об этом сообщает The Times со ссылкой на свои источники.
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По данным издания, планируется, что Великобритания предоставит для украинских патрульных катеров ракеты класса "земля-земля", разработанные компанией MBDA UK, крупнейшим производителем ракет в Европе. Эти ракеты могут поражать "рой" целей одновременно и использоваться против целей как на море, так и на суше.
Две страны также обсуждают ракеты класса "воздух-земля" Brimstone для украинских самолетов, пишут в издании. Считается, что они будут стоить по 100 000 фунтов стерлингов за каждую. Эти ракеты могут поражать небольшие быстродвижущиеся цели и применялись на британских истребителях RAF против террористической организации Исламское государство.
По данным издания, переговоры ведутся на фоне опасений Украины, что РФ может усилить агрессию и захватить новые территории после запуска российско-немецкого газопровода Северный поток-2.
По словам неназванного украинского дипломата, есть опасения, что Россия планирует зимнюю военную операцию, которая может привести к эскалации напряженности на Донбассе и может иметь непредсказуемы последствия для безопасности всей Европы.
- В октябре 2020-го Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах на 1,25 млн фунтов стерлингов.
- В июне 2021-го Украина и Британия подписали меморандум о морском партнерстве. Страны будут вместе строить корабли и военные базы. Сообщалось, что ракетные катера, которые Великобритания построит для Украины, получат британское ракетное вооружение.
- 14 октября посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в Украине с помощью Великобритании началось строительство двух новых военно-морских баз.
- Также планируется, что Великобритания передаст Украине два противоминных корабля – HMS Blyth и HMS Ramsey.
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