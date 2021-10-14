В Украине с помощью Великобритания началось строительство двух военно-морских баз – посол

В Украине с помощью Великобритания началось строительство двух нових военно-морских баз. Об этом сказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу Дом.

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Посол выразил уверенность, что в ближайшее время Украина получит от Великобритании два действующих корабля, которые сразу войдут в состав ВМС.

По его словам, это два минных тральщика, на которых установлено самое современное оборудование и которые отвечают всем стандартам НАТО.

"Будет начата работа по строительству двух новых военно-морских портов. Начнется строительство кораблей меньшего класса в Украине и в Британии. Сначала – в Британии, потом технологию и производство передадут на украинские верфи… И наконец, что очень важно, мы получим оружие – ракетное", – сказал Пристайко.

Посол рассказал, что уже решен вопрос о строительстве двух военно-морских баз – одна на Черном море, другая на Азовском.

"Есть проекты, есть британская компания, которая будет общим интегратором и будет работать и с базами, и с кораблями… Работы уже начались на месте – изучение, планирование, привязка к местности… Это будут специальные военно-морские защищенные базы, где будут располагаться войска, будет жить персонал, их семьи, тренировочные… все, что необходимо для того, чтобы это были современные НАТОвского стандарта военно-морские базы", – сказал Пристайко.

20 июня сообщалось, что правительство Великобритании продаст ВМС Украины два минных тральщика типа Sandown.

21 июня Украина и Великобритания подписали меморандум о морском партнерстве, который предусматривает совместное проектирование и постройку военных кораблей в двух странах, реконструкцию судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

1 августа стало известно, что новые военные катера для Украины получат британские ракеты.

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Наталия Медведева

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