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Великобритания передаст Украине два противоминных корабля – HMS Blyth и HMS Ramsey: фото

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2021, 22:20
Великобритания передаст Украине два противоминных корабля – HMS Blyth и HMS Ramsey: фото - Фото
Противоминный корабль HMS Blyth (Фото: Royal Navy)

Королевский флот Великобритании передаст Военно-морским силам Украины два противоминных корабля – HMS Blyth и HMS Ramsey. Об этом сообщается на сайте Royal Navy.

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Британский флот списал два минных тральщика типа Sandown и после ремонта передаст их Украине.

HMS Ramsey за 21 год службы прошел 175 000 миль, HMS Ramsey за 20 лет – 185 000 миль. Они выполняли задания во время операций на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании, в водах Северной Европы и Средиземного моря.

Blyth и Ramsey были первыми, отправленными в Бахрейн, когда британское правительство решило, что в Персидском заливе требуется постоянное присутствие кораблей противоминной защиты.

Минные тральщики HMS Blyth и HMS Ramsey списали в рамках инициативы Project Wilton, которая подразумевает расширение сферы использования беспилотных кораблей.

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Наталия Медведева
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Великобритания вмс корабль минный тральщик Sandown
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