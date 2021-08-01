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Новые военные катера для Украины получат британские ракеты

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2021, 19:46
Новые военные катера для Украины получат британские ракеты - Фото
Иллюстративное фото: ВМС ВСУ

Ракетные катера, которые Великобритания построит для Украины, получат британское ракетное вооружение. Об этом сообщил атташе по вопросам обороны посольства Великобритании в Украине Тим Вудс, передает Радио Свобода.

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По его словам, корабли пока проектируются, и Великобритания рассматривает возможности установки украинских компонентов. В частности, речь идет о газовой турбине, чтобы обеспечить ракетным катерам необходимую скорость.

"Что касается самого боеприпаса, то, вероятно, на корабле будет британская ракета "земля-земля". Мы следим за "Нептуном", который разрабатывает Украина – после полного введения в действие он будет боеспособным ракетным комплексом. Но размер этих катеров не позволит установить "Нептун". Поэтому нам пришлось взять меньший, но очень мощный современный ракетный комплекс", – сказал Вудс.

По словам посла в Великобритании Вадима Пристайко, платформа будущего ракетного катера называется P50U. Он отметил, что над ней сейчас работают британские и украинские специалисты, и в будущем на кораблях возможна установка "Нептуна".

"Работа над усовершенствованием катеров и вооружения на них будет вестись постепенно. В наших планах – возможность установки на них "Нептун". Первые катера действительно получат британские ракеты. Но в перспективе мы планируем размещать там отечественное оснащение", – отметил Пристайко.

  • 21 июня Украина и Великобритания договорились о строительстве для ВМС ВСУ восьми современных ракетных катеров. На финансирование этих работ Лондон предоставит кредит на 10 лет на сумму до 1,25 млрд фунтов. Первые два катера построят в Великобритании, остальные – в Украине.

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Наталия Медведева
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катер вмс Великобритания
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