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Комплекс Нептун изменили. Новые образцы могут показать ко Дню независимости – разработчики

23.06.2021, 19:05
Комплекс Нептун изменили. Новые образцы могут показать ко Дню независимости – разработчики - Фото
Комплекс Нептун на базе шасси от КрАЗ (Фото - ВСУ)

На параде ко Дню независимости Украины могут продемонстрировать новые ракетные комплексы Нептун, переделанные под шасси от чешской компании Tatra вместо КрАЗ – машины будут "более компактные". Об этом сообщил директор разрабатывающего Нептун предприятия УкрИннМаш Максим Мятенко, передает Донбасс.Реалии.

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"Все, что было реализовано на шасси КрАЗ будет представлено на шасси Tatra, но кабины управления не будет – все это будет реализовано в большой четырехместной кабине от Tatra. Весь комплекс управления будет находится внутри кабины", – сказал Мятенко.

По его словам, сейчас изготавливается дивизион комплекса Нептун: шесть транспортных, шесть транспортно-заряжающих машин и шесть пусковых установок.

  • В 2020-ом Министерство обороны Украины обвинило ЧАО "АвтоКрАЗ" Константина Жеваго в систематическом нарушении условий госконтрактов. По словам замминистра обороны Александра Миронюка, Укроборонпром будет искать альтернативных поставщиков грузовиков.
  • 29 декабря 2020-го сообщалось, что ракеты хотят приспособить под тактические фронтовые бомбардировщики ВСУ.
  • В марте этого года первые опытные образцы Нептуна были переданы в состав Военно-морских сил ВСУ.

Читайте также: Bayraktar, Нептун, БТР-4. В 2021-ом ВСУ получат 30 000 единиц вооружений – Минобороны

Станислав Стороженко
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минобороны нептун день независимости краз шасси tatra УкрИннМаш
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