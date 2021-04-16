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Bayraktar, Нептун, БТР-4. В 2021-ом ВСУ получат 30 000 единиц вооружений – Минобороны

16.04.2021, 15:13
Bayraktar, Нептун, БТР-4. В 2021-ом ВСУ получат 30 000 единиц вооружений – Минобороны - Фото
ВСУ (фото - Facebook 93 ОМБр)

59% денег из государственного оборонного заказа (22,5 млрд грн) в 2021 году потратят на закупку вооружения и военной техники. Среди них - беспилотные комплексы Bayraktar, ракетные комплексы Нептун, а также бронетранспортеры БТР-4. Об этом заявил замминистра обороны Александр Миронюк, передает АрмияИнформ.

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Кроме того, он отметил, что планируется закупка ракетного, противотанкового и высокоточного вооружение в войска.

"Также продолжается контракт на строительство украинского-турецкой корвета", – говорит Миронюк.

По его словам, на опытно-конструкторские работы планируется потратить более 5%, на модернизацию и ремонт вооружений – 27%. На мероприятия, направленные на живучесть баз и арсеналов, строительство объектов специального назначения для хранения боеприпасов – 9%.

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Станислав Стороженко
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Bayraktar ВСУ минобороны вооружение впк нептун БТР-4 оборонный заказ
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