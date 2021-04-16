Bayraktar, Нептун, БТР-4. В 2021-ом ВСУ получат 30 000 единиц вооружений – Минобороны

59% денег из государственного оборонного заказа (22,5 млрд грн) в 2021 году потратят на закупку вооружения и военной техники. Среди них - беспилотные комплексы Bayraktar, ракетные комплексы Нептун, а также бронетранспортеры БТР-4. Об этом заявил замминистра обороны Александр Миронюк, передает АрмияИнформ.

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Кроме того, он отметил, что планируется закупка ракетного, противотанкового и высокоточного вооружение в войска.

"Также продолжается контракт на строительство украинского-турецкой корвета", – говорит Миронюк.

По его словам, на опытно-конструкторские работы планируется потратить более 5%, на модернизацию и ремонт вооружений – 27%. На мероприятия, направленные на живучесть баз и арсеналов, строительство объектов специального назначения для хранения боеприпасов – 9%.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак прошлой осенью обещал, что Украина закупит еще пять Bayraktar в 2021-м. Всего Украина планирует закупить до полусотни этих дронов.

27 января 2021 года сообщалось, что в 2021 году ВМС получат беспилотники Bayraktar-ТВ2 с улучшенными характеристиками.

В марте опытные образцы противокорабельного ракетного комплекса Нептун поступили в Вооруженные Силы Украины.

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Станислав Стороженко

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