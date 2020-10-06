Украина планирует закупить для армии до полусотни турецких боевых дронов Bayraktar TB2

Украинская и турецкая стороны согласовывают договоренности по созданию совместного предприятия для локализированного в Украине производства дронов

Украина намерена приобрести до полусотни турецких ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2, которые получили популярность в СМИ и соцсетях с возобновлением войны в Нагорном Карабахе, где их успешно применяет Азербайджан. Об этом заявил гендиректор Укрспецэкспорта Вадим Ноздря, пишет LB.ua.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По программе развития Вооруженных Сил Украины запланировано приобретение 6-12 комплексов Bayraktar TB2 (то есть 6-12 станций управления и 3-4 беспилотника на каждый комплекс).

"Итак, Украина планирует получить 48 беспилотников, которые Минобороны планирует поставить на вооружение в ВСУ", – сказал чиновник.

Для сравнения: за все время вооружения силовых структур Турции туда поставлено 107 "байрактаров".

Смотрите видео: Дроны ВСУ нанесли бомбовые удары на испытаниях

Предполагается, что совместное производство (крупноузловая сборка дронов) будет локализовано в Украине, идет выбор места для завода. Стоимость комплекса, в том числе с учетом импортных комплектующих, которые сама Турция закупает, при этом уменьшится на треть, говорит Ноздря.

Пока что Украина продолжает опытную эксплуатацию уже приобретенных комплексов: идет определение их устойчивости к суровых климатическим условиям. Последующая продажа Украине Bayraktar TB2 зависит от результатов этой проверки, подчеркнул глава Укрспецэкспорта.

СПРАВКА. Технические характеристики БПЛА: длина – 6,5 м, размах крыла – 12 м, радиус действия – 150 км, крейсерская скорость – 130 км/ч. Оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию. Bayraktar TB2 побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета: во время тестовых полетов летом 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 ч 34 мин. Посмотреть, как этот дрон сбрасывает ракеты, . Технические характеристики БПЛА: длина – 6,5 м, размах крыла – 12 м, радиус действия – 150 км, крейсерская скорость – 130 км/ч. Оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию. Bayraktar TB2 побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета: во время тестовых полетов летом 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 ч 34 мин. Посмотреть, как этот дрон сбрасывает ракеты, можно здесь

В ноябре 2018 года после визита Порошенко в Турцию СМИ сообщили о вероятности покупки дронов, переговоры о которых длились два года. Позднее сделка состоялась: шесть дронов и три станции управления купили за $70 млн.

В конце июля 2020-го Украина и Турция обсудили совместную разработку и производство дронов в Украине при обеспечении соответствующих условий.

Смотрите видео: Высокоточная война. Дроны уничтожают танки, РСЗО и пушки в Нагорном Карабахе

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.