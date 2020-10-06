Украина планирует закупить для армии до полусотни турецких боевых дронов Bayraktar TB2
Украинская и турецкая стороны согласовывают договоренности по созданию совместного предприятия для локализированного в Украине производства дронов
Украина намерена приобрести до полусотни турецких ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2, которые получили популярность в СМИ и соцсетях с возобновлением войны в Нагорном Карабахе, где их успешно применяет Азербайджан. Об этом заявил гендиректор Укрспецэкспорта Вадим Ноздря, пишет LB.ua.
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По программе развития Вооруженных Сил Украины запланировано приобретение 6-12 комплексов Bayraktar TB2 (то есть 6-12 станций управления и 3-4 беспилотника на каждый комплекс).
"Итак, Украина планирует получить 48 беспилотников, которые Минобороны планирует поставить на вооружение в ВСУ", – сказал чиновник.
Для сравнения: за все время вооружения силовых структур Турции туда поставлено 107 "байрактаров".
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Предполагается, что совместное производство (крупноузловая сборка дронов) будет локализовано в Украине, идет выбор места для завода. Стоимость комплекса, в том числе с учетом импортных комплектующих, которые сама Турция закупает, при этом уменьшится на треть, говорит Ноздря.
Пока что Украина продолжает опытную эксплуатацию уже приобретенных комплексов: идет определение их устойчивости к суровых климатическим условиям. Последующая продажа Украине Bayraktar TB2 зависит от результатов этой проверки, подчеркнул глава Укрспецэкспорта.
- В ноябре 2018 года после визита Порошенко в Турцию СМИ сообщили о вероятности покупки дронов, переговоры о которых длились два года. Позднее сделка состоялась: шесть дронов и три станции управления купили за $70 млн.
- В конце июля 2020-го Украина и Турция обсудили совместную разработку и производство дронов в Украине при обеспечении соответствующих условий.
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