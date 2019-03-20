Дроны ВСУ нанесли бомбовые удары на испытаниях: видео

В Хмельницкой и Житомирской областях проходят летные испытания ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые Украина закупила у Турции для ВСУ. Тесты были показаны в трансляции на Faceboоk-странице президента Петра Порошенко.

"Поздравляю ВСУ и наших партнеров из Турции, а также всех украинцев: у нас сегодня появилось совершенно новое современное оружие", - сказал глава государства.

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Испытания с бомбометанием признаны успешными.

Посмотреть, как этот дрон сбрасывает ракеты, можно здесь.

Маршрут вчерашних испытаний БПЛА отследили на сайте Flight Radar и показали в Twitter militaryaviation.in.ua:

БПЛА взлетел около Старого Острополя и на полпути к Житомиру совершил разворот на 360 градусов возле Тригорья, а затем продолжил полет к Житомиру. Около областного центра дрон снова сделал пару кругов, после чего по прямой улетел в Староконстантинов.

По данным сайта, БПЛА передвигался на высоте 3,7 км с максимальной скоростью 232 км/ч.

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В ноябре 2018 года после визита Порошенко в Турцию СМИ сообщили о вероятности покупки дронов, переговоры о которых длились два года. Позднее сделка состоялась.

Технические характеристики БПЛА: длина - 6,5 метров, размах крыла - 12 м, радиус действия - 150 км, крейсерская скорость - 130 км/ч. Беспилотник оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию.

Bayraktar TB2 побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета: во время тестовых полетов летом 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.