Модернизированный украинский дрон успешно испытали: видео

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У беспилотника теперь новый тепловизор, станция управления, а также уменьшен вес, что позволяет дольше находиться в воздухе

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Усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, созданный на заводе Меридиан им Сергея Королева, успешно прошел испытания на одном из полигонов ВСУ, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

У беспилотника теперь новый тепловизор, станция управления, а также уменьшен вес, что позволяет дольше находиться в воздухе.

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Во время испытаний он выполнял задания, максимально приближенные к боевым, в частности, при использовании противником средств радиоэлектронной борьбы.

Планируется включить Spectator-М1 в государственный оборонный заказ.

 25 февраля были завершены испытания БТР-4, которые будут серийно производиться для ВСУ.

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Теги: укроборонпром, дрон, беспилотник, Spectator-М1
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