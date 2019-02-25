Мощь и маневренность: завершены испытания БТР-4 – видео

Завод им. Малышева и ХКБМ им. Морозова завершили испытания и готовы перейти к серийному производству БТР-4 для ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Завод им. Малышева уже успешно завершил полный цикл испытаний первого образца БТР-4, изготовленного на предприятии, и был квалифицирован как производитель этих машин. Аналогичную процедуру квалификации по результатам испытаний уже завершает и ХКБМ им. Морозова.

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Как отмечают в Укроборонпроме, БТР-4 с первых дней войны успешно используется ВСУ и неоднократно доказывал свою высокую эффективность на поле боя. Уровень защиты, который обеспечивает эта машина – один из крупнейших среди бронетранспортеров и БМП, стоящих на вооружении украинской армии.

На машине установлен боевой модуль БМ-7 Парус с 30-мм автоматической пушкой, высокоточным противотанковым комплексом Барьер, автоматическим гранатометом и пулеметом. Благодаря наведению вооружения с помощью современного цифрового комплекса удается достичь высокой точности огня, в том числе, и уничтожение бронетехники противника на расстоянии до 5 км.

За маневренность БТР-4 отвечает мощный немецкий двигатель Deutz и американская автоматическая трансмиссия Allison, которая позволяет разогнать почти 22-тонную машину до 110 км/ч.

21 февраля в Генштабе сообщили о завершении испытаний зенитных ракетных комплексов Куб и Тор.