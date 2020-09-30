Высокоточная война. Дроны уничтожают танки, РСЗО и пушки в Нагорном Карабахе – видео

Минобороны Азербайджана ежедневно отчитывается видеозаписями об уничтоженной высокоточным оружием военной технике и вооружениях армии Армении и войск непризнанной никем в мире "Нагорного-Карабахской республики". Новые ролики показывают возможности использования ударных дронов против статичных целей.

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На кадрах показано уничтожение бронемашин, пусковых установок реактивных систем залпового огня, танков и ствольной артиллерии.

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Не обладая подобной ударной беспилотной авиацией, военные Армении и "НКР" также публикуют видео, но больше "с земли", и как правило уже последствий огневого поражения. К примеру, "уничтожение вертолета" и другой техники:

СПРАВКА. Непризнанная никем, в том числе Арменией, "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. На этой территории почти 100% населения – армяне: там лишь шесть азербайджанцев.

Бои в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения на грани большой войны – хроника эскалации