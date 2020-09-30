Война в Нагорном Карабахе. Пашинян не исключает обращение за помощью к войскам РФ в Гюмри

Премьер Армении против переговоров Армения-Азербайджан-РФ во время боев: "Для переговоров нужна соответствующая атмосфера и условия"

Премьер Армении Никол Пашинян не обсуждал в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным возможное военное вмешательство России в карабахский конфликт, но заявил, что "в конкретных ситуациях потенциал базы должен использоваться". Его слова на встрече с российскими СМИ передает Интерфакс и пропагандистский ресурс ТАСС.

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102-я российская база в Гюмри – "неотъемлемая часть системы безопасности Армении", заявил Пашинян, но страна "пока не нуждается" в использовании ее потенциала и не намерена обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Обращение в ОДКБ – политический вопрос. Очень трудно говорить о пределах, когда настало время обратиться. Мы тесно работаем с ОДКБ, но запустить конкретные процедуры – другой вопрос. <...> Однако в случае такой необходимости есть все юридические фундаменты", – добавил армянский лидер.

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Пашинян уточнил, что Ереван "всегда был готов к мирному урегулированию карабахской проблемы, но это не значит, что (он) готов к решению вопроса в ущерб национальной безопасности и в ущерб безопасности Карабаха".

Ранее в Кремле на вопрос, планирует ли Россия предоставить военную поддержку Армении, ответили, что выступают против заявлений о военной поддержке одной из сторон и за скорейшее прекращение боев.

СПРАВКА. Непризнанная никем, в том числе Арменией, "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. На этой территории почти 100% населения – армяне: там лишь шесть азербайджанцев.

27 сентября 2020-го Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". Начались маштабные боевые действия. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации, говорят о крупных потерях у противника и не подтверждают свои.

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Бои в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения на грани большой войны – хроника эскалации

Евгений Пилипенко

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