Война в Нагорном Карабахе. Пашинян не исключает обращение за помощью к войскам РФ в Гюмри
Премьер Армении против переговоров Армения-Азербайджан-РФ во время боев: "Для переговоров нужна соответствующая атмосфера и условия"
Премьер Армении Никол Пашинян не обсуждал в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным возможное военное вмешательство России в карабахский конфликт, но заявил, что "в конкретных ситуациях потенциал базы должен использоваться". Его слова на встрече с российскими СМИ передает Интерфакс и пропагандистский ресурс ТАСС.
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102-я российская база в Гюмри – "неотъемлемая часть системы безопасности Армении", заявил Пашинян, но страна "пока не нуждается" в использовании ее потенциала и не намерена обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Обращение в ОДКБ – политический вопрос. Очень трудно говорить о пределах, когда настало время обратиться. Мы тесно работаем с ОДКБ, но запустить конкретные процедуры – другой вопрос. <...> Однако в случае такой необходимости есть все юридические фундаменты", – добавил армянский лидер.
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Пашинян уточнил, что Ереван "всегда был готов к мирному урегулированию карабахской проблемы, но это не значит, что (он) готов к решению вопроса в ущерб национальной безопасности и в ущерб безопасности Карабаха".
Ранее в Кремле на вопрос, планирует ли Россия предоставить военную поддержку Армении, ответили, что выступают против заявлений о военной поддержке одной из сторон и за скорейшее прекращение боев.
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Бои в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения на грани большой войны – хроника эскалации
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