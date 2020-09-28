Нагорный Карабах. Азербайджан показал видео ударов с беспилотника по танкам Армении

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В Нагорном Карабахе второй день продолжаются ожесточенные бои на линии соприкосновения. Уничтожается бронетехника, системы ПВО и личный состав сторон

Минобороны Азербайджана показало новые записи уничтожения бронетехники противника на линии боевого столкновения в Нагорном Карабахе точечными ударами с беспилотников Bayraktar, которые Баку закупает у Турции. Видеоролики выложены в YouTube оборонного ведомства страны.

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"В результате предпринятых мер по пресечению активных боевых действий противника еще два танка вооруженных сил Армении уничтожены точным огнем наших подразделений", – подписан тот ролик, который выше.

Азербайджанские военные показали также кадры "расстрела" капониров противника:

Власти непризнанной никем в мире "Республики Арцах" заявили, что в боях погиб 31 их солдат. Утром 28 сентября они показали список еще 15 погибших, а также видео с погибшими военными Азербайджана.

Там же заявили, что армия Азербайджана за время нынешней эскалации якобы потеряла "четыре вертолета, 27 беспилотников, 33 единицы бронетехники и две ИМР". Баку это не подтверждает. Минобороны Азербайджана заявило, что Армения якобы потеряла более 550 солдат, а в первый день боев "уничтожены 22 танка, 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, три склада с боеприпасами". Ереван это не подтверждает.

СПРАВКА. Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной Арменией территорией. В 1994-м после шести лет ожесточенной войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Баку, Ереван и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. На территории "НКР" почти 100% населения – армяне: там лишь шесть азербайджанцев.
  • 27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.
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Теги: Bayraktar, война, армения, Азербайджан, беспилотник, нагорный карабах
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