UA

Военные Азербайджана заявляют о взятии под контроль нескольких сел. Армения опровергает

27.09.2020, 14:15
Военные Азербайджана заявляют о взятии под контроль нескольких сел. Армения опровергает - Фото
Азербайджанские танки (Фото - EPA - Ministry of defence of armenia)

В Минобороны Азербайджана заявляют о занятии нескольких сел в районе Нагорного Карабаха

Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько сел на Физулинско-Джабраильском направлении. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов, сообщает региональная Радио Свобода

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В ходе контрнаступательной операции в Физули-Джабраильском направлении освобождены ряд сел <...> Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Йухары Абдулрахменлы Физулинского района, Джабраильского района – Боюк Мярчанлы и Нюзгяр", – заявил Эйвазов. 

Также, по его словам, были уничтожены посты противника в направлении Агдаринского района и Муровдага, а "господствующие высоты взяты под контроль".

В Минобороны Армении опровергают информацию Азербайджана о взятии под контроль ряда сел. В заявлении Еревана говорится, что это "очередная информационная провокация азербайджанской пропаганды".

СПРАВКА. Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Смотрите также: Минобороны Армении показало несколько видео "уничтожения танков и живой силы" Азербайджана

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
война армения Азербайджан нагорный карабах

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Когда дети молчат. Как выжить после изнасилования

Когда дети молчат. Как выжить после изнасилования
 