Военные Азербайджана заявляют о взятии под контроль нескольких сел. Армения опровергает
В Минобороны Азербайджана заявляют о занятии нескольких сел в районе Нагорного Карабаха
Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько сел на Физулинско-Джабраильском направлении. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов, сообщает региональная Радио Свобода.
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"В ходе контрнаступательной операции в Физули-Джабраильском направлении освобождены ряд сел <...> Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Йухары Абдулрахменлы Физулинского района, Джабраильского района – Боюк Мярчанлы и Нюзгяр", – заявил Эйвазов.
Также, по его словам, были уничтожены посты противника в направлении Агдаринского района и Муровдага, а "господствующие высоты взяты под контроль".
В Минобороны Армении опровергают информацию Азербайджана о взятии под контроль ряда сел. В заявлении Еревана говорится, что это "очередная информационная провокация азербайджанской пропаганды".
- 27 сентября на границе Азербайджана и Армении начались боевые действия, обе стороны обвиняют в этом друг друга.
- В связи с этим в Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане говорят, что "на всей протяженности фронта идут ожесточенные бои".
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