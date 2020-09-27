Военные Азербайджана заявляют о взятии под контроль нескольких сел. Армения опровергает

В Минобороны Азербайджана заявляют о занятии нескольких сел в районе Нагорного Карабаха

Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько сел на Физулинско-Джабраильском направлении. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов, сообщает региональная Радио Свобода.

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"В ходе контрнаступательной операции в Физули-Джабраильском направлении освобождены ряд сел <...> Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Йухары Абдулрахменлы Физулинского района, Джабраильского района – Боюк Мярчанлы и Нюзгяр", – заявил Эйвазов.



Также, по его словам, были уничтожены посты противника в направлении Агдаринского района и Муровдага, а "господствующие высоты взяты под контроль".

В Минобороны Армении опровергают информацию Азербайджана о взятии под контроль ряда сел. В заявлении Еревана говорится, что это "очередная информационная провокация азербайджанской пропаганды".

СПРАВКА. Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

27 сентября на границе Азербайджана и Армении начались боевые действия, обе стороны обвиняют в этом друг друга.

В связи с этим в Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане говорят, что "на всей протяженности фронта идут ожесточенные бои".

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Владислав Сердюк

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