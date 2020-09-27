Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Баку: Идут ожесточенные бои

Правительство Армении объявило военное положение в стране на фоне обострения конфликта с Азербайджаном

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в связи с обострением вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

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"Решением правительства в Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступает в силу с момента публикации. Прошу личный состав войск явиться в свои районные военные комиссариаты", – написал Пашинян.

В Минобороны Азербайджана заявляют, что "на всей протяженности фронта идут ожесточенные бои". Азербайджанские военные "наносят удары по командным пунктам противника, уничтожая его большое количество маневрирующих сил, боевой техники и военные объекты".

СПРАВКА. Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

27 сентября на границе Азербайджана и Армении начались боевые действия, обе стороны обвиняют в этом друг друга.

Владислав Сердюк

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