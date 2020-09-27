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Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Заявляют о жертвах среди гражданских

27.09.2020, 08:44
Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Заявляют о жертвах среди гражданских - Фото
армения (mil.am)

На границе Азербайджана и Армении начались боевые действия, обе стороны обвиняют в этом друг друга

На границе Азербайджана и Армении начались боевые действия. МИД Армении обвинил в этом Баку, а Минобороны Азербайджана заявляет, что атаку начал Ереван.

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По данным Армении, Азербайджан якобы нанес ракетные удары по мирным населенным пунктам. В Минобороны Азербайджана говорят об обратном – ВС Армении якобы интенсивно обстреляли азербайджанские приграничные населенные пункты: "В результате <...> среди мирного населения имеются убитые и раненые".

Также Баку заявляет о начале "контрнаступательной операции по всему фронту": "Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений артиллерии, авиации и беспилотников, обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику ВС Армении <...> уничтожают их". Сообщается о 12 уничтоженных ЗРК Армении и сбитом боевом вертолете Азербайджана. 

Ереван заявляет о потерях Азербайджана "в живой силе и технике, в частности, трех подбитых танках".

СПРАВКА. Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
Владислав Сердюк
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