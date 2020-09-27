Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Заявляют о жертвах среди гражданских

На границе Азербайджана и Армении начались боевые действия, обе стороны обвиняют в этом друг друга

На границе Азербайджана и Армении начались боевые действия. МИД Армении обвинил в этом Баку, а Минобороны Азербайджана заявляет, что атаку начал Ереван.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным Армении, Азербайджан якобы нанес ракетные удары по мирным населенным пунктам. В Минобороны Азербайджана говорят об обратном – ВС Армении якобы интенсивно обстреляли азербайджанские приграничные населенные пункты: "В результате <...> среди мирного населения имеются убитые и раненые".

Также Баку заявляет о начале "контрнаступательной операции по всему фронту": "Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений артиллерии, авиации и беспилотников, обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику ВС Армении <...> уничтожают их". Сообщается о 12 уничтоженных ЗРК Армении и сбитом боевом вертолете Азербайджана.

Ереван заявляет о потерях Азербайджана "в живой силе и технике, в частности, трех подбитых танках".

СПРАВКА. Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои : Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин".

: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров.

Во время вооруженных столкновений гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал Азербайджан.

Президент Турции поддержал Азербайджан. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией.

15 июня в Баку прошел с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.