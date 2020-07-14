Эрдоган поддержал Азербайджан в конфликте с Арменией
14.07.2020, 23:30
Реджеп Эрдоган (фото - epa)
По мнению президента Турции, Армения преднамеренно атаковала Азербайджан
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет "не колеблясь выступать против любых поползновений на права и земли Азербайджана". Об этом он сказал, комментируя боестолкновения на границе между Азербайджаном и Арменией, передает Анадолу.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Турция решительно осуждает атаки со стороны Армении против дружественного и братского Азербайджана", - сказал Эрдоган.
По его словам, это была "преднамеренная атака" на Азербайджан, цель которой - воспрепятствовать урегулированию в Нагорном Карабахе.
- 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван - азербайджанскую - в пересечении границы "без видимых причин".
- Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал и пять офицеров.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии