Эрдоган поддержал Азербайджан в конфликте с Арменией

По мнению президента Турции, Армения преднамеренно атаковала Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет "не колеблясь выступать против любых поползновений на права и земли Азербайджана". Об этом он сказал, комментируя боестолкновения на границе между Азербайджаном и Арменией, передает Анадолу.

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"Турция решительно осуждает атаки со стороны Армении против дружественного и братского Азербайджана", - сказал Эрдоган.

По его словам, это была "преднамеренная атака" на Азербайджан, цель которой - воспрепятствовать урегулированию в Нагорном Карабахе.

12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои : Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван - азербайджанскую - в пересечении границы "без видимых причин".

Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал и пять офицеров.

Вадим Ребрина

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