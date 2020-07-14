Бои на границе Армении и Азербайджана. Погибли генерал и пять офицеров

Всего с начала конфликта Азербайджан подтвердил гибель 11 военнослужащих. Армения – двоих

Во время вооруженных столкновений на границе Армении и Азербайджана, начавшихся 12 июля, подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал и пять офицеров. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на свои представительства в этих странах.

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Отмечается, что с азербайджанской стороны сегодня, 14 июля, погибли генерал-майор, полковник, два майора и еще трое военнослужащих. Об этом сообщил замминистра обороны Азербайджана Карим Велиев.

Сообщается, что армянской стороны погибли два офицера.

Уточняется, что инцидент произошел в Товушском районе азербайджано-армянской границы, который расположен далеко от непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики", где пограничная ситуация между двумя странами обычно стоит особенно остро.

Всего с начала конфликта Азербайджан подтвердил гибель 11 военнослужащих. Армения – двоих.

Европейский Союз уже призвал Армению и Азербайджан остановить вооруженную конфронтацию и воздержаться от действий и риторики, которые могут спровоцировать вспышку напряженности в отношениях между странами.

12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои : Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван - азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин".

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СПРАВКА . Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан . Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол , по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Наталия Медведева

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