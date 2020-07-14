Обмен артиллерийскими ударами в Нагорном Карабахе показали на видео

Азербайджанские военные утверждают, что вчера в Нагорном Карабахе они уничтожили радиолокационную станцию, танк, бронетранспортер и "более 20 военнослужащих Армении". Об этом сегодня утром сообщили на брифинге Минобороны Азербайджана.
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Там также опубликовали видео с дрона с ударами по позициям и технике армянской армии.
По состоянию на 14 июля Минобороны Армении ничего не пишет об этой информации противника. Во вчерашней вечерней сводке они сообщили, что "с армянской стороны потерь нет", уточнив, что азербайджанцы "применили ударный БПЛА".
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13 июля в Минобороны Армении заявили, что "сейчас на границе относительный мир", и выложили свое видео:
Азербайджданские военные сообщили, что "с целью обострения ситуации подразделения ВС Армении" обстреляли их 74 раза за сутки. Армянские военные заявили, что "азербайджанская сторона регулярно продолжает обострять ситуацию на северо-восточном участке армяно-азербайджанской госграницы". Обе стороны утверждают, что контролируют оперативную обстановку.
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