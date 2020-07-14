Обмен артиллерийскими ударами в Нагорном Карабахе показали на видео

Азербайджанские военные утверждают, что вчера в Нагорном Карабахе они уничтожили радиолокационную станцию, танк, бронетранспортер и "более 20 военнослужащих Армении". Об этом сегодня утром сообщили на брифинге Минобороны Азербайджана.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там также опубликовали видео с дрона с ударами по позициям и технике армянской армии.

По состоянию на 14 июля Минобороны Армении ничего не пишет об этой информации противника. Во вчерашней вечерней сводке они сообщили, что "с армянской стороны потерь нет", уточнив, что азербайджанцы "применили ударный БПЛА".

Спецпроект LIGA.net: Нагорный Карабах: как выглядит сепаратизм

13 июля в Минобороны Армении заявили, что "сейчас на границе относительный мир", и выложили свое видео:

Азербайджданские военные сообщили, что "с целью обострения ситуации подразделения ВС Армении" обстреляли их 74 раза за сутки. Армянские военные заявили, что "азербайджанская сторона регулярно продолжает обострять ситуацию на северо-восточном участке армяно-азербайджанской госграницы". Обе стороны утверждают, что контролируют оперативную обстановку.

СПРАВКА. Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан . Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол , по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Смотрите видео: Граница Армения-Азербайджан. Вооруженное обострение не затихает