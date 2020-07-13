Граница Армения-Азербайджан. Вооруженное обострение не затихает – видео

По словам Минобороны Азербайджана, они уже потеряли четверых бойцов. У Армении, по их словам, погибших нет

12 июля на границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение. Вечером того же дня в Баку подсчитали потери - погибли два военнослужащих и еще один скончался от тяжелых ранений в госпитале, сообщили в Министерстве обороны Азербайджанской республики. В Минобороны Армении сказали, что потерь нет и отметили "провокационность действий противника".

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Как сообщили в МО Азербайджана, 13 июля эскалация конфликта на границе продолжилась. Азербайджанские подразделения, применяя минометы, танки и артиллерию, уничтожили ряд объектов на территории Армении: опорный пункт, артиллерийские установки, автотехнику и якобы личный состав. Во время боев погиб еще один азербайджанский военнослужащий. Армянская сторона, по мнению азербайджанского ведомства, "потери скрывает".

В Армении отметили, что вооруженные силы их страны "не открывают огонь в сторону азербайджанских населенных пунктов", а только "нейтрализуют действия противника", в то время как азербайджанские действия "выглядят провокационно". По словам Минобороны страны, потерь с армянской стороны на 13 июля нет.

СПРАВКА. 12 июля 1988 года населенный по большей мере армянами Нагорно-Карабахский областной совет объявил об одностороннем выходе региона из состава Азербайджана. 12 июля 1988 года населенный по большей мере армянами Нагорно-Карабахский областной совет объявил об одностороннем выходе региона из состава Азербайджана. С этого времени между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта в 1988-1994 годах погибли около 30 000 человек, более 100 000 стали беженцами и вынужденными переселенцами. Самопровозглашенная в 1991 году "Нагорно-Карабахская республика" является непризнанным большинством стран государством.

12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои : Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван - азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин".

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Дарья Мостовая

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