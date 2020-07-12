На границе Армении и Азербайджана начались бои: есть погибшие

В боях на границе Армении и Азербайджана использовали артиллерию. Ереван говорит, что у них не было погибших, Баку заявляет о потерях с обеих сторон

На границе Армении и Азербайджана произошли вооруженные столкновения, в результате боев погибли военнослужащие. Об этом сообщают пресс-службы Министерств обороны государств.

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Азребайджан обвиняет Армению в артиллерийском обстреле и нарушении режима прекращения огня на участке границы у Товузского района. По данным ведомства, потери имеются с обеих сторон и сейчас "идут бои на этом направлении".

В Минобороны Армении заявляют, что около 12:30 азербайджанские военные "без видимых причин" попытались пересечь границу в направлении Тавуша на автомобиле УАЗ. После предупреждения от армянских ВС азербайджанцы вернулись на позиции, бросив машину.

"В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана повторили попытку захватить наш опорный пункт, прикрываясь артиллерийским огнем, но были отброшены назад ответным огнем с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе․ С армянской стороны потерь нет", - пишут в ведомстве.

СПРАВКА. 32 года назад, 12 июля 1988-го, населенный по большей мере армянами Нагорно-Карабахский областной совет объявил об одностороннем выходе региона из Азербайджана, передает Настоящее время. С тех пор между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта 1988-94 года погибли около 30 000 человек, более 100 000 стали беженцами и вынужденными переселенцами. Самопровозглашенная так называемая "Нагорно-Карабахская республика" не признана ни одним государством-членом ООН.

16 июня на границе Индии и Китая произошло столкновение между армиями двух стран. Офицер индийской армии рассказал на условиях, что оружие не использовалось, военные схватились в рукопашную.

Позже индийские чиновники сообщали о 20 погибших в схватке военных.

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Марк Сировой

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