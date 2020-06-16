Конфликт ядерных держав. На границе Индии и Китая произошел бой: есть убитые

Иллюстративное фото - ЕРА

На границе Индии и Китая произошло столкновение между армиями двух стран. Об этом сообщает AFP.

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В результате происшествия погиб один индийский офицер и два солдата. Индийская армия заявила, что инцидент произошел в долине Галван в высокогорном районе Ладакх, который находится рядом с контролируемым Китаем Тибетом. Это - часть региона Кашмир, на который имеют территориальные претензии обе стороны.

Офицер индийской армии, базирующийся в этом регионе, рассказал AFP на условиях анонимности, что стрельбы не было, а убитый офицер был полковником.

"Не было стрельбы. Огнестрельное оружие не использовалось. Это были жестокие рукопашные драки", - сказал он.

Индийская армия также заявляет, что жертвы были и с китайской стороны, однако Пекин об этом пока не сообщал. В то же время Китай обвинил Индию в пересечении границы и "нападении на китайский персонал".

Столкновение произошло на фоне растущей напряженности между КНР и Индией. Страны были в состоянии активного противостояния в Западных Гималаях в течение последних нескольких недель. Однако отмечается, что это первый подобный инцидент за последние десятилетия.

Высокопоставленные военные чиновники Китая и Индии проводят встречу, чтобы смягчить ситуацию.

СПРАВКА. Кашмир – спорный регион на северо-западе полуострова Индостан. Сейчас Кашмир контролируют Пакистан (северо-запад), Индия (юг и центр) и Китай (северо-восток). Территориальный спор начался в 1947 году во время разделения британской Индии, в нем участвовали в основном Индия и Пакистан, между которыми было несколько войн. Однако в 1962-м между Индией и Китаем произошла пограничная война, в результате которой под контроль КНР перешел находящийся вблизи Тибета регион Аксайчин. С тех пор между Индией и Китаем регулярно происходят драки у границы, однако убийств противников не было в течение десятилетий

С мая обе страны наращивали силы в регионе, развертывая в нем тысячи дополнительных военных.

9 мая несколько индийских и китайских солдат получили ранения в результате столкновения, во время которого военные дрались и бросали камни.

На прошлой неделе министерство иностранных дел Китая заявило, что после «эффективного общения» по дипломатическим и военным каналам был достигнут «позитивный консенсус» по пограничной проблеме.

Позже МИД Индии заявило, что обе стороны "продолжат военные и дипломатические обязательства для урегулирования ситуации и обеспечения мира и спокойствия в приграничных районах".

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