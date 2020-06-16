Северная Корея взорвала общий с южанами офис связи: фото – Yonhap

Северная Корея взорвала в приграничном городе Кэсон совместное c южанами здание промышленного комплекса с офисом связи Сеула и Пхеньяна. Об этом со ссылкой на представителей властей Южной Кореи пишет местное агентство Yonhap.
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В районе, где расположен межкорейский индустриальный комплекс, около 14:49 дня (сегодня утром по Киеву) услышали взрыв, после чего над местом происшествия поднялись клубы дыма
Позднее в Министерстве объединения Кореи у южан подтвердили: северные соседи по полуострову взорвали здание.
На открытии отремонтированного совместного офиса осенью 2018 года (фото - ЕРА):
Никаких комментариев северокорейских СМИ пока нет.
Это произошло спустя несколько часов после того, как в КНДР в очередной раз пригрозили военными действиями против южан.
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На днях в КНДР заявили, что собираются вновь заполнить войсками районы, откуда ранее их вывели по мирным межкорейским договоренностям. Сейчас в отношениях севера и юга вновь виток напряженности. Она нарастала нескольких недель после того, как перебежчики-северяне начали отправлять пропагандистские материалы через границу на родину.
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