Северная Корея взорвала общий с южанами офис связи: фото – Yonhap

Фото: ЕРА

Северная Корея взорвала в приграничном городе Кэсон совместное c южанами здание промышленного комплекса с офисом связи Сеула и Пхеньяна. Об этом со ссылкой на представителей властей Южной Кореи пишет местное агентство Yonhap.

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В районе, где расположен межкорейский индустриальный комплекс, около 14:49 дня (сегодня утром по Киеву) услышали взрыв, после чего над местом происшествия поднялись клубы дыма

Позднее в Министерстве объединения Кореи у южан подтвердили: северные соседи по полуострову взорвали здание.

На открытии отремонтированного совместного офиса осенью 2018 года (фото - ЕРА):

Никаких комментариев северокорейских СМИ пока нет.

Это произошло спустя несколько часов после того, как в КНДР в очередной раз пригрозили военными действиями против южан.

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На днях в КНДР заявили, что собираются вновь заполнить войсками районы, откуда ранее их вывели по мирным межкорейским договоренностям. Сейчас в отношениях севера и юга вновь виток напряженности. Она нарастала нескольких недель после того, как перебежчики-северяне начали отправлять пропагандистские материалы через границу на родину.

В 2018 году во время первого в истории саммита между Южной и Северной Кореями была подписана декларация о "новой эре мира" на полуострове.

Позже в том же году был открыт совместный офис связи в Кэсоне.

В 2019-м году межкорейское сотрудничество усложнилось из-за провала саммита КНДР-США.

3 мая 2020-го на границе произошла перестрелка: стрельбу открыли из КНДР в сторону сторожевого поста ЮК.

5 июня КНДР объявила о выходе из совместного офиса связи с ЮК.

На выходных Ким Ё Чжон, сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына, пригрозила, что КНДР разрушит офис.

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