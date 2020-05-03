На границе Южной и Северной Кореи произошла перестрелка

Сегодня на границе Северной и Южной Кореи произошла перестрелка. Стрельбу открыли из КНДР в сторону сторожевого поста Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters.
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Южная Корея ответила двумя выстрелами в направлении Северной Кореи. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, в результате инцидента никто не пострадал.
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21 апреля 2020 года источник CNN заявил, что Киму якобы после операции на сердечно-сосудистой системе "угрожает серьезная опасность".
- В тот же день два южнокорейских правительственных источника заявили Reuters, что эти сообщения "не соответствуют действительности".
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25 апреля стало известно, что Китай направил в КНДР медиков для "консультирования" Кима.
- 29 апреля в разведке Южной Кореи сообщили, что по их оценке Ким управляет КНДР в обычном режиме.
- 2 мая Ким Чен Ын появился на публике после 20 дней отсутствия.
Владислав Сердюк