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На границе Южной и Северной Кореи произошла перестрелка

На границе Южной и Северной Кореи произошла перестрелка - Фото
Пограничные посты Северной и Южной Кореи (Фото - EPA - Jeon Heon-Kyun)
03.05.2020, 08:55

На границе КНДР и Южной Кореи произошла стрельба, пострадавших нет

Сегодня на границе Северной и Южной Кореи произошла перестрелка. Стрельбу открыли из КНДР в сторону сторожевого поста Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters

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Южная Корея ответила двумя выстрелами в направлении Северной Кореи. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, в результате инцидента никто не пострадал. 

  • 21 апреля 2020 года источник CNN заявил, что Киму якобы после операции на сердечно-сосудистой системе "угрожает серьезная опасность".
  • В тот же день два южнокорейских правительственных источника заявили Reuters, что эти сообщения "не соответствуют действительности".
  • 25 апреля стало известно, что Китай направил в КНДР медиков для "консультирования" Кима.
  • 29 апреля в разведке Южной Кореи сообщили, что по их оценке Ким управляет КНДР в обычном режиме.
  • 2 мая Ким Чен Ын появился на публике после 20 дней отсутствия.
Владислав Сердюк
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