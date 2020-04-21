Ким Чен Ын "в серьезной опасности после операции" – CNN

Ким Чен Ын (фото - ЕРА)

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Северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну после операции на сердечно-сосудистой системе "угрожает серьезная опасность". Об этом со ссылкой на некоего американского чиновника, "которому это прямо известно", пишет CNN.

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Еще один чиновник в США сообщил каналу, что сообщения о неважном состояния здоровья Кима "заслуживают доверия", однако его тяжесть трудно оценить.

Подозрения, что с лидером КНДР что-то не так, зародились еще 15 апреля, когда он пропустил торжества по случаю для рождения его деда Ким Ир Сена - основателя страны. В последний раз его видели 11 апреля - он был на заседании правительства. По данным южнокорейского онлайн-издания Daily NK, Киму провели операцию 12 апреля. Среди причин, которые привели к ней, газета приводит "чрезмерное курение, ожирение и переутомление".

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Сейчас высший руководитель страны проходит реабилитацию на вилле в округе Хянсан, уточнили источники. Удовлетворившись его курсом на поправку, большая часть лечащей бригады 19 апреля вернулась в Пхеньян: только часть медиков осталась наблюдать за его восстановлением.

"В последнее время ходят слухи о здоровье Кима (курение, сердце, мозг). Но за эти годы было много ложных слухов о здоровье Кима или его отца. Нам придется подождать и самим все увидеть", - сказал старший исследователь Брюс Клингнер, экс-замначальника отдела ЦРУ по Северной Корее.

ОБНОВЛЕНО В 09:00. Между тем, позднее два южнокорейских правительственных источника заявили Reuters, что эти сообщения "не соответствуют действительности", и Ким якобы не был серьезно болен, как о том сообщили в CNN. В Сеуле заявили, что "нет никаких необычных признаков с севера".

В 2016 году аналитики Корейского института национального объединения издали отчет: там говорится, что в КНДР торгуют джинсами и дисками с иностранными фильмами.

30 июня 2019-го Трамп прибыл в ДМЗ, где встретился с Кимом. Ким пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи: тот согласился и стал первым в истории президентом США, посетившим КНДР.

Режим КНДР призывает США смягчить переговорную позицию по денуклеаризации Корейского полуострова, но в этом нет никакого прогресса , несмотря на три встречи лидеров стран.



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КНДР жестко контролирует любую информацию о ее лидере, особенно столь чувствительную.

В тоталитарном государстве с высшим руководителем обращаются почти как с божеством.

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