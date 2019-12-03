"Образец цивилизации". Ким Чен Ын открыл новый город: видео, фото

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в церемонии открытия нового города Самчжиён, который власти КНДР назвали образцом современной цивилизации. Об этом сообщает BBC.

Город строила дивизия военных строителей. Отмечается, что есть также доказательства использования принудительного труда.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство сообщило, что Самчжиён (город около 2-3 км в диаметре) способен вместить 4000 семей, там построены новые многоквартирные дома, горнолыжная трасса, стадион.

По словам корреспондента NK News Колина Звирко, для КНДР город действительно образцово-показательный.

"Здесь есть красивые, чистые фасады, витиевато спроектированные здания, что не свойственно для других северокорейских городов, - рассказал он BBC. - Турист не наткнется здесь на неухоженные окраинные районы, которые можно увидеть в Пхеньяне и других городах".

Сообщается, что Ким Чен Ын приезжал в Самджиён два года назад и объявил о начале большого строительного проекта. На этом месте уже был город - некоторые здания перестроили, некоторые снесли и на их месте поставили новые.

Неизвестно, живет ли кто-либо уже в Самчжиёне. Раньше в нем были жители, но точное их количество неизвестно. Сумма, потраченная на строительство, неизвестна.

Северокорейские власти представили стране это город как модель, которой должны подражать другие населенные пункты.

Символическое значение проекта состоит в том, что город находится поблизости от горы Пэктусан, которая в Северной Корее считается священной.

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