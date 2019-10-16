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Ким Чен Ын верхом на белом коне покорил гору Пэктусан: фото

Ким Чен Ын верхом на белом коне покорил гору Пэктусан: фото - Фото
Ким Чен Ын на белом коне (Фото 2 - kcna.kp)
16.10.2019, 10:45

Северокорейский лидер поднялся на культовую для Кореи гору Пэктусан

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын "поднялся" на гору Пэктусан верхом на белом коне. Об этом сообщает пропагандистский ресурс Центральное телеграфное агентство Кореи.

Его сопровождали представители Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

В ЦТАК заявляют, что Ким "вспоминал трудовые боевые пути" и "дни резкого изменения", находясь на вершине горы

Пэктусан в переводе с корейского означает "белоголовая гора". Она является самой высокой точкой Корейского полуострова с высотой 2744 метра над уровнем моря. 

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