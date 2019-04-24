Ким Чен Ын привез в Россию свой "бегущий кортеж": видео

Утром 24 апреля северокорейский диктатор Ким Чен Ын приехал в Россию на отцовском бронепоезде, и по прибытию во Владивосток отправился дальше на своем бронированном лимузине в окружении "бегущего кортежа".

Пешие сотрудники службы безопасности главы КНДР, которые окружают его автомобиль во время торжественных церемоний, поразили мир во время встречи Кима с президентом США в прошлом июне.

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Интересная деталь: в том время, когда поезд медленно двигался у платформы, его рукоятки и поручни на ходу протирали салфетками сотрудники безопасности главы КНДР.

Приехав в Россию, Ким съел кусочек каравая, которым его угостили при встрече.

25 апреля на острове Русский, который находится в километре от Владивостока, состоится встреча Кима с президентом страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным.