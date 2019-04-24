Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде: видео

Рано утром, 24 апреля, бронепоезд северокорейского диктатора Ким Чен Ына впервые пересек границу с Россией и остановился на станции Хасан. Об этом сообщил губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко в своем Instagram.
Главе КНДР подали отдельный трап, чтобы он спустился с поезда и прошел по красной ковровой дорожке в здание вокзала.
Его встретили с караваем, кусочек которого тот отломил и съел.
Ким Чен Ына встретили в Хасане караваем. Встречавшие рассказывают, что отломить кусочек у него с первого раза не получилось. pic.twitter.com/CzxuMcLbqK— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 квітня 2019 р.
После этого бронепоезд отправился в Уссурийск. Там, по данным росСМИ, тепловоз сменят на два электровоза и Ким продолжит путь во Владивосток.
25 апреля на острове Русский, который находится в километре от Владивостока, состоится встреча президента страны-оккупанта Владимира Путина и северокорейского диктатора Ким Чен Ына.