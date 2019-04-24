Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде: видео

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Главу КНДР Ким Чен Ына в России чиновники встретили с караваем, кусочек которого тот отломил и съел

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Рано утром, 24 апреля, бронепоезд северокорейского диктатора Ким Чен Ына впервые пересек границу с Россией и остановился на станции Хасан. Об этом сообщил губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко в своем Instagram.

Главе КНДР подали отдельный трап, чтобы он спустился с поезда и прошел по красной ковровой дорожке в здание вокзала.

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Его встретили с караваем, кусочек которого тот отломил и съел.

После этого бронепоезд отправился в Уссурийск. Там, по данным росСМИ, тепловоз сменят на два электровоза и Ким продолжит путь во Владивосток. 

25 апреля на острове Русский, который находится в километре от Владивостока, состоится встреча президента страны-оккупанта Владимира Путина и северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

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Теги: Россия, ким чен ын, видео, приморье, бронепоезд
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