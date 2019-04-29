Президент Туркменистана зачитал рэп о своем коне: видео

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов спел песню о своем коне по кличке Ровач. Об этом сообщает Радио Свобода.

Глава государства выступил вместе со своим внуком, который написал музыку.

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В песне есть такие слова: "Ты нам предвещаешь удачи, Ты – предвосхищенье, Ровач! Где есть постановка задачи, там есть и решенье, Ровач".

Бердымухамедов приурочил выступление к национальному празднику туркменского скакуна.

"В его репертуаре также есть песня к 8 марта. Бердымухамедов учил сотрудников правоохранительных органов правильному метанию ножей и демонстрировал правительству навыки штангиста", - отмечается в сообщении.

Бердымухамедову 61 год, он возглавляет страну уже 12 лет. Правозащитники называют Туркменистан одной из самых закрытых и несвободных стран в мире. В индексе свободы прессы она на 178-м месте из 180-ти.

Бердымухамедов уже не в первый раз из-за подобных действий оказывается в центре всеобщего внимания. В октябре прошлого года он верхом на лошади проинспектировал стройку, а позже зачитал со своим сыном рэп, к которому написал слова.