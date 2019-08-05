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Лидер Туркменистана развеял слухи о своей смерти возле "Врат Ада"

Лидер Туркменистана развеял слухи о своей смерти возле "Врат Ада" - Фото
Гурбангулы Бердымухамедов Фото: LIGA.net
05.08.2019, 16:32

Гурбангулы Бердымухаммедов несколько дней отсутствовал на публике, что вызвало слухи о его смерти

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов развеял слухи о собственной смерти, проехавшись на раллийном автомобиле рядом с "Вратами Ада" - пылающим газовым кратером, находящемся в пустыни Каракум. Об этом сообщает Reuters

Как заявляют в издании, Бердымухаммедов отсутствовал на публике около трех дней, что привело к появлению слухов о кончине президента Туркменистана. 

Чтобы развеять слухи о своей смерти, туркменский лидер появился на телевидении в воскресенье, где в сюжете было показано, как тот "гонит" автомобиль по направлению к пылающему газовому кратеру под названием "Врата Ада".

Как отмечает Reuters, президент Бердымухаммедов один из самых ярких лидеров стран Центральной Азии, потому что ролики с его участием регулярно появляются на YouTube. 

В октябре 2017 года в интернет попало видео, где Бердымухаммедов верхом на лошади проинспектировал стройку.

В 2018 году лидер Туркменистана вместе со своим внуком зачитали рэп о международном авторалли Амуль-Хазар 2018, достижениях туркменского спорта и красоте местной природы.

А уже в апреле 2019 года Бердымухаммедов спел песню о своем коне по кличке РовачВ песне есть такие слова: "Ты нам предвещаешь удачи, Ты – предвосхищенье, Ровач! Где есть постановка задачи, там есть и решенье, Ровач". Бердымухамедов приурочил выступление к национальному празднику туркменского скакуна.

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Гурбангулы Бердымухамедов туркменистан
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