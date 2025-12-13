"Даже у Китая нет столько ПВО". Эксперт по вооружению объяснил специфику удара по Одессе

Последствия удара по Одессе (Фото: ГСЧС Одесской области)

Атака по Одессе в ночь на 13 декабря стала очередной, когда россияне использовали высокоскоростные средства "разной степени экзотичности". Об этом в комментарии LIGA.net заявил военнослужащий 413 полка "Рейд" и эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский.

"Речь идет не только об "Искандерах", которые регулярно прилетают по Одессе и припортовой инфраструктуре, но и о сверхзвуковых противокорабельных ракетах "Оникс", противодействовать которым трудно. С "Ониксами" спасало то, что это ракета с радиолокационной головкой наведения, и Силам обороны удалось придумать средства противодействия некинетического характера. Теперь впервые были применены "Кинжалы", – перечислил Киричевский.

Все, что летает по баллистической траектории, сбивать сложно, напомнил Киричевский. По его словам, в случае с "Кинжалами" узкий коридор возможности для сбивания есть на финальном участке пролета, когда скорость ракеты падает с 5 Мах (ориентировочно – 5000 км/ч. - Ред.) до 4 Мах.

"В этот момент они уязвимы для комплексов Patriot. Вопрос в том, что мы не знаем, что у нас сейчас с ракетами к этим комплексам", – сказал эксперт.

Удар 13 декабря, по его мнению, подтверждает, что россияне нашли эффективную тактику массированных обстрелов, которая может принести реальные проблемы Украине, и вряд ли просто так откажутся от нее в ближайшее время.

По словам военнослужащего, ключевой подвох российских атак сейчас заключается в том, что количество средств поражения различного типа, которые можно было бы спокойно отбить в масштабах всей страны, концентрированно направляется на один город. Несколько сотен дронов выполняют роль истощения сил украинской ПВО, после чего по городу запускают разного типа ракеты.

"Россияне решили такие удары общенационального масштаба концентрировать на отдельных городах, – констатировал Киричевский, – Я не знаю, у кого в мире есть необходимая концентрация средств противовоздушной обороны, отражать столь мощные удары. Думаю, что даже у Китая физически нет столько ПВО".