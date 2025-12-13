Из-за атаки РФ на Одещине и Николаевщине – значительные отключения, а на Херсонщине – полный блэкаут
Из-за массированной атаки России в ночь на 13 декабря в Одесской и Николаевской областях есть значительные обесточивания, а на правобережье Херсонщины произошел полный блэкаут. Об этом сообщила национальная энергетическая компания Укрэнерго.
"Ночью и утром враг совершил массированную ракетно-дронную атаку, в частности, на энергетическую инфраструктуру южных областей Украины. В результате – на утро обесточено значительное количество потребителей в Одесской области (включая часть города Одесса) и Николаевской области. Правобережная часть Херсонщины обесточена полностью", – говорится в сообщении.
Также Укрэнерго сообщает об обесточивании из-за дроновую атаку оккупантов на Черниговщине, где аварийно-восстановительные работы начнутся "сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью".
Из-за того, что в результате обстрелов обесточено значительное количество потребителей, сейчас не действуют графики почасовых отключений в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
"Вследствие предыдущих массированных ракетно-дронных атак на энергосистему – в остальных регионах Украины сейчас применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения", – добавили в госкомпании.
Также там призвали экономно потреблять электричество жителей регионов, где действуют почасовые отключения: "Пожалуйста, ограничьте сегодня пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений".
Президент Владимир Зеленский сообщил, что основной удар РФ пришелся по украинской энергетике, югу и Одесской области.
"Два человека ранены в Одесской области. Более десятка гражданских объектов повреждены по стране. Тысячи семей сейчас остаются без света после ударов этой ночью в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Били также по Днепровской и Черкасской областям", – написал глава государства.
По его данным, оккупанты применили более 450 ударных БпЛА и 30 ракет различных типов
"Делаем все, чтобы восстановить и улучшить ситуацию. Спасибо всем нашим людям, кто вовлечен в восстановление", – подчеркнул президент.
Начальник Николаевской обладминистрации Виталий Ким сообщил о пяти пострадавших в региональном центре: "Госпитализированы три человека – 43-летний мужчина, 48-летняя женщина и 16-летняя девушка. У всех состояние средней тяжести. Двум людям медицинская помощь оказана амбулаторно".
- Руководитель Одесской ОВА сообщил, что область пережила одну из самых массированных воздушных атак РФ.
- В Одессе остановлена работа общественного электротранспорта. УЗ сообщила о временной отмене пригородных поездов и задержке поездов дальнего следования.
Комментарии (0)