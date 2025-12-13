Россияне атаковали ракетами и дронами Одесскую и Николаевскую области

Главы администраций сообщили об атаках оккупантов по областям на юге Украины

Иллюстративное фото: Depositphotos

Ночью и утром 13 декабря россияне атакуют Украину дронами и ракетами – в частности, под ударом оказались Одесса и область и Николаевский регион. Об этом сообщили руководители местных администраций.

Глава Одесской обладминистрации сообщил в 8:35, что в городе работает противовоздушная оборона и призвал находиться в безопасных местах. Ранее Воздушные силы сообщали о движении российских беспилотников на Одессу и регион, а также о запуске оккупантами баллистики и крылатых ракет в сторону областного центра. Ночью и утром в Одессе раздавались взрывы, сообщил журналист LIGA.net.

Энергохолдинг ДТЭК написал, что в части Одесского, Белгород-Днестровского, Подольского и четырех районов Одессы "пропал свет из-за локальной аварии в сети".

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ночью и утром россияне атаковали критическую и промышленную инфраструктуру в регионе.

"Сейчас без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Ведутся работы по восстановлению. По состоянию на сейчас без пострадавших", – рассказал он.

Руководитель Херсонской городской администрации Ярослав Шанько рассказал, что захватчики атаковали энергоинфраструктуру по стране, из-за чего есть проблемы с поставками электричества во всей общине.

"Из-за отсутствия электроэнергии в городе перебои с централизованным водоснабжением. Также на маршруты не вышли троллейбусы. Сейчас специалисты изучают объем повреждений объектов энергетики и проводят аварийно-восстановительные работы", – написал чиновник, добавив, что пункты несокрушимости в общине были переведены на усиленный режим работы.