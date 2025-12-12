Враг атаковал еще один порт – в Одессе, есть раненый: видео

Пожар в порту (Фото: ГСЧС Одесской области)

12 декабря Россия атаковала не только порт в Черноморске Одесской области, но и порт в Одессе. Есть раненый человек, сообщил министр развития общин Алексей Кулеба.

Оккупанты ударили баллистическими ракетами и беспилотниками "шахед". В одесском порту был ранен работник частной компании, ему оказывают медицинскую помощь. Также поврежден контейнерный перегружатель.

В Черноморском порту поврежден паром под флагом Турции, предварительно пострадавших нет. На борту одного из судов возник пожар, на месте работали аварийные службы.

"Удар направлен по гражданской логистике и торговому судоходству. Россия системно атакует портовую инфраструктуру, которая обеспечивает перевозку продовольствия и грузов для мировых рынков", – отметил Кулеба.

Сейчас специалисты оценивают состояние объектов и судов. Необходимые восстановительные мероприятия уже начаты во взаимодействии с портовыми администрациями и экстренными службами. Министр подчеркнул, что после атак по гражданским портам международное сообщество должно усилить защиту судоходства и давление на Россию.