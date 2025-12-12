Россия ударила по гражданскому кораблю в Черноморске под Одессой – Зеленский

По неподтвержденным данным, мог быть атакован балкер Cenk T – он загорелся

Судно Cenk T (Иллюстративное фото: marinetraffic)

В Одесской области Россия повредила гражданское судно в порту Черноморск. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, это была ракетная атака. Он не раскрыл, что именно это было за судно и какие последствия удара. Однако, по информации двух неназванных собеседников Reuters, знакомых с ситуацией, мог быть атакован именно балкер Cenk T – он загорелся.

По данным портала MarineTraffic, судно с таким названием 22 часа назад было замечено в Черном море под панамским флагом. По словам одного из осведомленных собеседников, судно якобы может принадлежать гражданину Турции.

Около 16:00 была объявлена воздушная тревога в регионе, а Воздушные силы предупреждали о баллистике в сторону Одессы и области, а затем – об атаке БпЛА.

Президент также напомнил, что в ночь на 12 декабря РФ атаковала энергетику Одесской области – повреждена уже 20-я подстанция ДТЭК в регионе, 90 000 семей остались без света.

"Сегодняшний российский удар, как и многие другие подобные удары, не имел и не мог иметь никакого военного смысла... Это еще раз доказывает, что россияне не только не воспринимают достаточно серьезно шанс на имеющуюся сейчас дипломатию, но и продолжают войну именно на уничтожение нормальной жизни в Украине", – заявил Зеленский.