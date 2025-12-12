Россия серьезно повредила уже 20-ю подстанцию ДТЭК в Одесской области: 90 000 семей без света
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В Одесской области 90 000 семей остаются без света после ночной атаки российских беспилотников на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает ДТЭК.
В компании отметили, что в результате ударов РФ уже 20-я подстанция ДТЭК в области получила значительные повреждения.
Читайте также
Также под удар попал объект другой энергетической компании.
По состоянию на утро энергетикам удалось переподключить 40 000 семей через резервные схемы. Еще 90 000 – временно остаются без света.
- 9 декабря заместитель министра энергетики Роман Андарак заявил, что в Украине 3500 подстанций среднего напряжения и защитить все – физически невозможно.
Комментарии (0)