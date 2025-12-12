Россия серьезно повредила уже 20-ю подстанцию ДТЭК в Одесской области: 90 000 семей без света

В Одесской области под удар попала подстанция ДТЭК и объект другой энергетической компании

Фото: ГСЧС Одесской области

В Одесской области 90 000 семей остаются без света после ночной атаки российских беспилотников на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает ДТЭК.

В компании отметили, что в результате ударов РФ уже 20-я подстанция ДТЭК в области получила значительные повреждения.

Читайте также ИИ уже помогает после обстрелов энергетики. Как еще им пользуются ДТЭК и МХП Eko Energy

Также под удар попал объект другой энергетической компании.

По состоянию на утро энергетикам удалось переподключить 40 000 семей через резервные схемы. Еще 90 000 – временно остаются без света.