Росія серйозно пошкодила вже 20-ту підстанцію ДТЕК на Одещині: 90 000 родин без світла

В Одеській області 90 000 родин залишаються без світла після нічної атаки російських безпілотників на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє ДТЕК.
У компанії наголосили, що внаслідок ударів РФ вже 20-та підстанція ДТЕК в області зазнала значних пошкоджень.
Також під удар потрапив обʼєкт іншої енергетичної компанії.
Станом на ранок енергетикам вдалося перезаживити 40 000 родин через резервні схеми. Ще 90 000 – тимчасово залишаються без світла.
- 9 грудня заступник міністра енергетики Роман Андарак заявив, що в Україні 3500 підстанцій середньої напруги і захистити всі – фізично неможливо.
