Росія серйозно пошкодила вже 20-ту підстанцію ДТЕК на Одещині: 90 000 родин без світла

На Одещині під удар потрапила підстанція ДТЕК і обʼєкт іншої енергетичної компанії

Фото: ДСНС Одещини

В Одеській області 90 000 родин залишаються без світла після нічної атаки російських безпілотників на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє ДТЕК.

У компанії наголосили, що внаслідок ударів РФ вже 20-та підстанція ДТЕК в області зазнала значних пошкоджень.

Також під удар потрапив обʼєкт іншої енергетичної компанії.

Станом на ранок енергетикам вдалося перезаживити 40 000 родин через резервні схеми. Ще 90 000 – тимчасово залишаються без світла.