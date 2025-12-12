У Павлограді – загиблий і поранені через атаку РФ, в Одесі – удар по будинку й енергетиці

Росія запустила ударні дрони по Павлограду – там сталися пожежі, є жертва і постраждалі. В Одесі пошкоджено багатоповерхівку, частина міста без світла

Наслідки у Павлограді (Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA)

У ніч проти 12 грудня росіяни атакували безпілотниками місто Павлоград Дніпропетровської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще четверо – постраждали. Також під ударом була Одеса. Про це повідомили тимчасовий виконувач обов’язків голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко та начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Павлограді через російські удари загинув 71-річний місцевий. Один чоловік і троє жінок постраждали – одна з них, 54-річна місцева, з опіками у важкому стані.

Вогнем охопило п’ять приватних будинків, один з яких зруйновано.

Через удар безпілотником пожежа сталася також у Васильківській громаді Синельниківщини. Горіла прибудова до гаража.

В Одесі внаслідок нічної атаки пошкоджено житловий будинок та об’єкти цивільної інфраструктури.

У частині міста відсутнє електропостачання, енергетики працюють над відновленням.

Очільник ОВА Олег Кіпер уточнив, що ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури, а також складських приміщень, адмінбудівлі та гаража.

Деякі населені пункти тимчасово без світла. Критична інфраструктура працює від генераторів.

