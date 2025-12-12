У Павлограді – загиблий і поранені через атаку РФ, в Одесі – удар по будинку й енергетиці
У ніч проти 12 грудня росіяни атакували безпілотниками місто Павлоград Дніпропетровської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще четверо – постраждали. Також під ударом була Одеса. Про це повідомили тимчасовий виконувач обов’язків голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко та начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
У Павлограді через російські удари загинув 71-річний місцевий. Один чоловік і троє жінок постраждали – одна з них, 54-річна місцева, з опіками у важкому стані.
Вогнем охопило п’ять приватних будинків, один з яких зруйновано.
Через удар безпілотником пожежа сталася також у Васильківській громаді Синельниківщини. Горіла прибудова до гаража.
В Одесі внаслідок нічної атаки пошкоджено житловий будинок та об’єкти цивільної інфраструктури.
У частині міста відсутнє електропостачання, енергетики працюють над відновленням.
Очільник ОВА Олег Кіпер уточнив, що ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури, а також складських приміщень, адмінбудівлі та гаража.
Деякі населені пункти тимчасово без світла. Критична інфраструктура працює від генераторів.
- У ніч проти 11 грудня росіяни атакували дронами Одеську область і Кременчук Полтавської області, поціливши по об’єктах енергетики.
- Вдень 11 грудня РФ скинула авіабомбу на магазин у Сумській області, вбивши двох людей.
